Angesichts der anstehenden Umbrüche in der deutschen Metall- und Elektroindustrie wollen sich die Tarifpartner von hergebrachten Verhandlungsritualen verabschieden. Der Vorstand der IG Metall verzichtete vorläufig auf eine konkrete Lohnforderung für die rund vier Millionen Beschäftigten.



Stattdessen sollen mit Arbeitgebern sehr schnell so genannte "Zukunftspakete" besprochen werden. Gemeint sind damit Regelungen zur Gestaltung des digitalen und ökologischen Wandels in Kernindustrien wie Auto und Maschinenbau.