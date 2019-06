Ein Elektroauto von BMW wird montiert. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

BMW will seine Elektroautos schneller auf den Markt bringen. Bereits 2023 - zwei Jahre früher als bisher geplant - will der Konzern 25 elektrifizierte Modelle anbieten. Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Außerdem hat Vorstandschef Harald Krüger das Ziel ausgegeben, den Absatz von Elektroautos jedes Jahr um mindestens 30 Prozent zu steigern.



Einen offiziellen Kommentar des Unternehmens dazu gab es nicht. Am Abend gibt es einen "Autogipfel" der Hersteller mit Kanzlerin Merkel.