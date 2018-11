Das Bundesinnenministerium hat den Bundesländern Vorschläge für beschleunigte Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber gemacht. Die Maßnahmen sollten dazu dienen, die Menschen schneller und einfacher in das für das Asylverfahren zuständige EU-Land zu überstellen, so das Ministerium.



Über einen Fünf-Punkte-Plan hatte zuerst die "Bild am Sonntag" berichtet. Ein Ministeriumssprecher hatte zunächst erklärt, ein solches Papier sei der Behörde nicht bekannt. Später hieß es aber, es gebe Vorschläge.