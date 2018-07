So gibt es keine einheitliche Linie, ob etwa Familien mit Kindern im Dublin-Verfahren nach Bulgarien geschickt werden dürfen. Unklar ist auch, welche Krankheiten ein Hinderungsgrund für eine Abschiebung sind. Das wird von den einzelnen Gerichten mal so, mal so entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht könnte hier für Klarheit sorgen - indem es ein Leiturteil fällt, an dem sich andere Gerichte dann orientieren müssen. Das spart Zeit, Geld - und sorgt für mehr Gerechtigkeit.