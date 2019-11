Klingel einer Schuldnerberatungsstelle in Laboe.

Quelle: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Menschen in der Schuldenfalle können auf einen schnelleren Neubeginn hoffen: Das Bundesjustizministerium will die Frist für eine Befreiung von Restschulden bei Verbraucherpleiten von derzeit sechs auf regulär drei Jahre senken.



Hintergrund für die geplanten Änderungen ist eine EU-Richtlinie, die eine Entschuldung nach drei Jahren vorsieht. Das Bundesjustizministerium plant eine Übergangszeit, in der die Frist schrittweise verkürzt werden soll. Ein Referentenentwurf des Ministeriums ist um die Jahreswende geplant.