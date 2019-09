Grünen-Parteichef Robert Habeck.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Den Grünen gehen die bisher bekannten Überlegungen der Regierung zum Klimaschutz nicht weit und nicht schnell genug. Die Pläne genügten bei Weitem nicht, "und zwar weder in der Geschwindigkeit, noch in der Verbindlichkeit", sagte Parteichef Robert Habeck.



Außerdem müsse ein verbindlicher Fahrplan für den Kohleausstieg Bestandteil der Pläne sein. "Wir reden über lauter Maßnahmen, aber die dringlichste Maßnahme wäre der Kohleausstieg." Darüber habe es einen nationalen Konsens gegeben, nun hake es an der Umsetzung.