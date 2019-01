Agrarministerin Klöckner (CDU)und Bundespräsident Steinmeier.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Ausbau des schnellen Internets bis in die ländlichen Regionen gefordert. Zu gleichwertigen Lebensverhältnissen gehöre heute: "Wo immer Menschen leben und arbeiten, brauchen sie schnelles Internet", sagte er auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.



"Niemand käme bei zu wenigen Menschen in einem Dorf auf die Idee, Elektrizität oder Wasser abzustellen." Genauso wie Strom und Wasser gehöre heute schnelles Internet zur Grundversorgung.