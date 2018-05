Dem widerspricht die Bundeswehr klar: "Wir üben hier nicht den gemeinsamen Einsatz mit der Polizei, sondern wir bereiten uns hier im Rahmen der Truppenausbildung auf Auslandseinsätze vor", so Oberst Becker. Unbestritten: Die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind gefährlich - immer wieder kommt es auch zu Kampfhandlungen. Ein realitätsnahes Training sei der beste Schutz für die Soldaten, so das Argument der Bundeswehr - und nicht nur der: Bereits jetzt gibt es internationale Interessensbekundungen am Üben in Schnöggersburg, denn die Anlage und Trainingsmöglichkeiten sind europaweit einmalig. "Die derzeitigen Krisen und Erfahrungen zeigen, dass der Krieg in die Städte getragen wird", so Oberst Becker, "jeder Euro, der in eine gute Ausbildung unserer Soldaten und Soldatinnen investiert wird, ist ein gut investierter Euro."