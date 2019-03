Der verstorbene FIA-Renndirektor Charlie Whiting. Archivbild

Der plötzliche Tod von Renndirektor Charlie Whiting hat die Formel 1 kurz vor dem Saisonstart geschockt. Der Brite starb am Donnerstag im Alter von 66 Jahren in Melbourne an einer Lungenembolie. Das teilte der Motorsport-Weltverband FIA mit.



Seit 1997 war er als Renndirektor für den organisatorischen Ablauf aller Grand Prix, die Sicherheit und die Klärung technischer Streitfragen verantwortlich. TV-Zuschauern wurde Whiting dadurch bekannt, dass er mit der Signalanlage die Rennen startete.