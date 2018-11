Evelyn Reißmann (r) hat das Finale der Miss-50plus-Wahl gewonnen.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Evelyn Reißmann aus Plauen in Sachsen ist zur "Miss 50plus Germany 2019" gekürt worden. Die Versicherungsexpertin setzte sich bei der Wahl der schönsten Frauen über 50 Jahre im Finale gegen 19 Konkurrentinnen durch. In ihrer Freizeit macht die 52-Jährige nach eigenen Angaben gerne Yoga und geht mit ihrem Hund spazieren.



Evelyn Reißmann stehe beispielhaft für eine Generation von Frauen die mit Selbstbewusstsein, Charme und Klugheit, hieß es nach der Entscheidung in Bad Zwischenahn.