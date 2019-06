Ich erinnere mich noch genau an die Begeisterung, mit der ich Steine hochgehoben oder Rinde von toten Bäumen abgekratzt habe, um die winzigen Lebewesen zu beobachten, die dort aufgeregt hin und her krabbelten. Eric Carle, "Vater" der kleinen Raupe

Raupen, Ameisen, Käfer, Spinnen, Würmer - bereits als kleiner Junge ist Carle von Insekten fasziniert: "Ich erinnere mich noch genau an die Begeisterung, mit der ich Steine hochgehoben oder Rinde von toten Bäumen abgekratzt habe, um die winzigen Lebewesen zu beobachten, die dort aufgeregt hin und her krabbelten", so der Zeichner. Neben der kleinen Raupe erweckte er als Erwachsener zahlreiche Kleintiere per Bild zum Leben, darunter "Die kleine Spinne spinnt und schweigt" oder "Der kleine Käfer Immerfrech". Seine Motivation: Durch das in seinen Büchern spielerisch vermittelte Wissen möchte er - der selbst äußerst ungern zur Schule ging - Kindern den Übergang vom Elternhaus zum Schulalltag erleichtern.