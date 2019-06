Der amerikanisch-chinesische Stararchitekt I. M. Pei ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Büro. Berühmt wurde der Pritzker-Preisträger unter anderem mit der Gestaltung der Glaspyramide am Louvre in Paris.



Sein Umgang mit simplen geometrischen Formen und das Spiel mit dem Licht prägten seine Arbeit. Pei wurde 1917 im südchinesischen Guangzhou geboren und wuchs in Hongkong und Shanghai auf. Schon mit 17 Jahren zog es ihn in die USA, wo er ab 1935 Architektur studierte.