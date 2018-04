Der Hamburger Scholz aber bleibt in Erinnerung mit Bildern eines brennenden Schanzenviertels - dabei wollte auch er strahlen, im Glanz der Prominenz, im Reigen der Staats- und Regierungschefs, in der zum öffentlichen Strahlen gebauten nagelneuen Elbphilharmonie seiner Hansestadt. Beides hat nicht so richtig geklappt, das verbindet Scholz und Schäuble. Diese eine Frage, die sich alle stellen, lautet also: "Was wird anders?"