Die Deutschen werden also werben. Für die Rückkehr, zu dem was Scholz "vernünftig" nennt. Und sie werden versuchen von weiterführenden Vorschlägen zu überzeugen, die Europa - allen voran Berlin und Paris - seit langem macht: Initiativen für mehr Steuergerechtigkeit, wie etwa die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung. Damit soll es Weltkonzernen nicht mehr ganz so leicht fallen, so gut wie gar keine Steuern zu bezahlen, indem sie ihre Profite verschieben.