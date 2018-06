Die USA sind dabei, Sanktionen gegen den Iran wieder einzuführen. Damit werden europäische Unternehmen vor die Wahl gestellt, ob sie mit dem Iran oder mit den USA Geschäfte machen wollen - denn das US-Sanktionsrecht kann in den USA aktive europäische Unternehmen bestrafen, wenn sie im Iran Geschäfte machen. Gleiches gilt für Banken, die Investitionen im Iran absichern. Die schwierige Lage in Whistler könnte ein Vorbote für den Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs in einer Woche in Kanada sein. Trotz allen Unmuts wurde aber betont, von einer "Eiszeit" sei man weit entfernt.