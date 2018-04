Scholz verweist wie immer auf den Koalitionsvertrag der neuen deutschen Regierung, da stehe Europa schließlich an erster Stelle. Auf die wohl rhetorisch gemeinte Frage des italienischen Finanzministers Pier Carlo Padoans - "Vertrauen wir einander?" - in einer der öffentlichen Runden muss Scholz nicht unmittelbar reagieren. Auf die, ob er verraten wolle, was er in dieser Beziehung anders machen werde als sein Vorgänger Schäuble, schon: "No." Sehr konkret, gleich in mehrfacher Hinsicht.