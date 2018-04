Bislang zaudert und blockiert SPD-Finanzminister Scholz wie CDU-Vorgänger Schäuble. EU-Parlamentarier Sven Giegold

Trotzdem: Er sei und bleibe ein deutscher Finanzminister, betont Scholz regelmäßig. In manchen Fragen will er Schäuble, der seit 2014 stets Haushalte ohne neue Schulden vorgelegt hatte ("Schwarze Null") sogar übertreffen. Die deutsche Staatsverschuldung soll unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sinken und damit unter die Grenze aus dem Maastricht-Vertrag. Der sollte den Euro stabilisieren.



In Deutschland sank die Schuldenquote, das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung, zuletzt auf gut 64 Prozent - 2010 waren es noch 80,9 Prozent. Doch die SPD-Linken und Gewerkschaften kritisieren den Sparkurs, sie fordern mehr Investitionen in Bildung, Infrastruktur und digitalen Wandel. Auch von den Grünen kam Kritik: "Vom groß verkündeten Neuaufbruch in der Europapolitik ist nichts zu sehen", sagte der EU-Parlamentarier Sven Giegold. "Bislang zaudert und blockiert SPD-Finanzminister Scholz wie CDU-Vorgänger Schäuble."