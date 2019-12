Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Tausende überschuldete Kommunen in Deutschland auf einen Schlag entlasten. Es gehe um etwa 2.500 Städte und Gemeinden, die von so hohen Schulden gedrückt würden, dass sie kaum noch handeln könnten, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Profitieren würden besonders Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.