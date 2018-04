Olaf Scholz und Mike Pence in Washington. Quelle: Thomas Imo-POOL/Photothek.net/dpa

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence zuversichtlich gezeigt, dass die EU dauerhaft von US-Strafzöllen ausgenommen bleiben könnte. Das sagte der Finanzminister in Washington.



Bis zum 1. Mai ist die EU ausgenommen von erhöhten Zöllen auf Stahl und Aluminium, mit denen US-Präsident Donald Trump die heimische Industrie schützen will. Am 27. April wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Weißen Haus mit US-Präsident Trump zusammenkommen.