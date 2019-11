Die EU-Kommission hatte dazu einige Vorschläge gemacht. Vor allem Deutschland war bislang allerdings kritisch, weil es hierzulande bereits gut gefüllte Töpfe gibt, die in Notlagen genutzt werden können, um die Guthaben von Sparern zu sichern. Deutsche Geldinstitute fürchten, dass mit ihren Geldern Ausfälle in anderen Ländern mit anfälligeren Bankensektoren finanziert würden. "Die Blockade muss ein Ende haben", schrieb Scholz weiter. "Wenn Europa auf der internationalen Bühne nicht herumgeschubst werden will, müssen [...] Fortschritte gemacht werden. Es ist in unser aller Interesse, eine faire, gut ausgestaltete und sichere Bankenunion zu haben, die Stabilität garantiert, Wachstum in allen Mitgliedstaaten fördert und Steuerzahlergeld schützt." Indes seien einige Schritte notwendig. Zum einen müssten Insolvenz- und Abwicklungsregeln für Banken in Europa vereinheitlicht werden.