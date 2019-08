Gleichzeitig ist es ein Tag voller Gegensätze in der SPD: Weder Scholz noch Pistorius treten öffentlich auf - sondern Gesine Schwan und Ralf Stegner. Der Parteivize und die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission stehen weniger für eine traditionelle SPD auf Regierungskurs, sondern für eine linke Partei mit Sehnsucht nach etwas anderem. Unbescheiden bezeichnen sich die 76-Jährige und der 59-Jährige als "Power-Duett". Antreten wollen sie wegen der Krise der Partei, wie Schwan sagt. Stegner beschreibt seine Motivation so: "Du kannst in so einer Lage der SPD nicht kneifen." Im Herbst wird ein buntes Trüppchen durchs Land ziehen, wenn sich die Bewerber in 23 Regionalkonferenzen vor Partei und Öffentlichkeit vorstellen. "Jetzt ist das Feld etwa so breit aufgestellt, wie sich die SPD das gewünscht hat", resümiert ZDF-Korrespondentin Banerjee. "Es kann also tatsächlich jetzt losgehen."