Alle, die den Blick dafür "schärfen wollen, haben den Bundesfinanzminister auf ihrer Seite", fügte Scholz hinzu. "Wir müssen vorsichtig sein, damit wir nicht in Entwicklungen wie früher kommen." Scholz hatte anlässlich der jüngsten Steuerschätzung gesagt, es könne bei den Steuereinnahmen in den nächsten Jahren ein "leichtes Minus" geben.



Im Bundestag verwies der Finanzminister am Dienstag auf die Situation hochverschuldeter Länder. So müsse Italien "viel vorsichtiger agieren" und habe Probleme damit, "Dinge einzuführen, die für uns selbstverständlich sind". Scholz nannte dabei die Unterstützung für Langzeitarbeitslose. Dies zeige, "wie gut es ist, auf das Geld aufzupassen und eine solide Haushaltspolitik zu machen".