Wichtig bleibe aber auch eine solide Haushaltsführung, sagte Scholz mit Blick auf Erfahrungen aus der Finanzkrise, die vor zehn Jahren begonnen hatte. Zwar seien Deutschland und Europa seither besser aufgestellt, aber eines müsse klar sein, betonte der Finanzminister: "So wenig, wie man 2008 wirklich vorhersehen konnte, was dann 2009 und 2010 geschehen ist, in Deutschland und der Welt, so wenig können wir heute mit größter Selbstsicherheit sagen, das wird niemals in naher Zukunft kommen." Deshalb sei ein solider Haushalt wichtig. "Und deshalb haben wir es eilig", sagte Scholz mit Blick auf die Einhaltung der Maastricht-Kriterien und die Vollendung der europäischen Bankenunion.