Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Quelle: Boris Roessler/dpa/Archivbild vom 6.02.2018

Nach jahrelangen Verhandlungen hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Gesetzentwurf für eine Finanztransaktionssteuer an seine europäischen Amtskollegen übermittelt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".



Der Vorschlag sehe vor, dass zunächst in zehn Ländern eine Steuer auf Aktienkäufe eingeführt werden soll. Aktienkäufer sollen künftig eine Steuer von 0,2 Prozent des Geschäftswertes an den Fiskus entrichten. Diese gelte aber nur für Aktien von Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind.