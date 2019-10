Wenn Gesichter tatsächlich Gefühle verraten, dann konnte man schon vor der Verkündigung des offiziellen Ergebnisses sehen, wer in die Stichwahl um den SPD-Parteivorsitz gehen darf. Klara Geywitz und Olaf Scholz stehen in diesem Moment neben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und lächeln in Dauerschleife. Sie schauen aufmunternd in die Runde, fröhliches Nicken hier und da. Zufrieden sehen sie aus. Michael Roth kann dagegen seine Enttäuschung kaum verbergen, auch Karl Lauterbach hat man schon entspannter gesehen. Scholz/Geywitz und Borjans/Esken also haben nun bis Ende November Zeit, die Parteimitglieder von sich zu überzeugen und endgültig zu übernehmen. Dieser Kampf dürfte härter werden als der in den vergangenen Wochen. Denn jetzt geht es auch darum: In der Großen Koalition bleiben - oder eben nicht.