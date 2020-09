Man könnte so vieles fragen: zum Brexit, zu Trumps unmittelbar bevorstehenden Strafzöllen. Zu Facebooks Cyberwährung Libra, die noch immer jedem Experten Sorgenfalten auf die Stirn legt. Zum Klimapaket. Oder zur Schwarzen Null, immer gut. Es ist eng in der Kabine, 10.996 Meter über dem Atlantik, noch gut vier Stunden Flug bis Washington, mindestens. Der Finanzminister sitzt vor einem und kann nicht weg. Man könnte so vieles fragen. Tatsächlich gefragt wird Olaf Scholz: all das. Und antwortet wie immer: dies und das, überschaubar konkret, viel Neues erfahren die Fragenden nicht.