Wenn diese Probleme aber gelöst werden, kann man auch wieder von einem besseren Wachstum ausgehen. Olaf Scholz

Am morgigen Mittwoch veröffentlicht die Bundesregierung ihre Frühjahrsprognose zum Wirtschaftswachstum. Im Herbst hatte sie für 2019 noch mit 1,8 Prozent Wachstum gerechnet, im Januar mit 1,0 Prozent. Morgen wird sie dem Vernehmen nach die Prognose auf 0,5 Prozent halbieren.



Scholz verwies im ZDF-Interview darauf, dass das langsame Wirtschaftswachstum in Deutschland vor allem mit dem langsamen Wachstum der globalen Wirtschaft zusammenhänge -sowie mit politischen Risiken wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China und dem Brexit. "Wenn diese Probleme aber gelöst werden, kann man auch wieder von einem besseren Wachstum ausgehen." Auch die Steuereinnahmen stiegen weiterhin an, so Scholz: "Sie steigen ein wenig weniger, als viele erwartet haben, aber es bleiben steigende Steuereinnahmen".