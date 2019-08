Die Verbraucherschützer gehen im Übrigen davon aus, dass für bestehende Verträge mit Banken Minuszinsen ohnehin rechtswidrig seien – schon deshalb handele es sich um Symbolpolitik. Gegen ein Verbot spräche auch, dass Großkunden bei einigen Banken in der Tat bereit sind, die Minuszinsen zu bezahlen – als Gegenleistung dafür, ihr Geld in unruhigen Zeiten quasi in Sicherheit zu wissen. Ein gesetzliches Verbot würde die Banken dieser Einnahmen berauben; und in Folge den Druck zusätzlich erhöhen, auf anderen Wegen bei den Kunden die Kosten wieder rein zu holen. Der Schuss könnte also für Verbraucherinnen und Verbraucher nach hinten losgehen.