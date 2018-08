Die Bundesregierung weist die Kritik zurück. Es handele sich nicht um ein "Lex Amazon". Auch die anderen Online-Plattformen seien im Vorfeld informiert gewesen. Und dass sich zum Beispiel chinesische Händler künftig deutsche Steuernummern zulegen müssten, sei zumutbar. "Es ist im internationalen Handel durchaus zu verlangen von allen Händlern, dass sie sich an die Gesetze in dem Land, in dem sie Handel betreiben, halten", sagt Jeanette Schwamberger. Das Gesetz soll ab dem 1. Januar 2019 gelten und eine Art Übergang hin zu einer europäischen Regelung bilden. 2021 soll auch ein entsprechendes Gesetz in der ganzen EU in Kraft treten.