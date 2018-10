Das Thema Digitalsteuer sorgt derzeit in der EU für Streit. Frankreich dringt auf konkrete Schritte noch vor der Europawahl im Mai; Finanzminister Bruno Le Maire forderte zuletzt von Scholz und anderen EU-Kollegen ein Ende des "Palavers" um die Digitalsteuer. Die SPD hatte im Bundestagswahlkampf versprochen, Internet-Riesen wie Google, Facebook oder Amazon stärker zur Kasse zu bitten.



Solche Unternehmen zahlen in der EU häufig kaum Steuern. Dies hängt auch damit zusammen, dass sie für ihre Geschäftstätigkeit keine Niederlassungen brauchen. "Je leichter Einkunftsquellen verlagert werden können und je unabhängiger Unternehmen von einer Präsenz vor Ort sind, umso größer der Anreiz, Gewinne in Staaten mit niedrigen Steuersätzen zu verlagern oder gleich den Unternehmenssitz in solche Länder zu legen", beschreibt Scholz in der "Welt am Sonntag" die Lage.