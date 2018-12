Bundesfinanzminister Scholz will niedrige Mieten honorieren.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat für seinen Grundsteuer-Reformvorschlag geworben. Ziel sei zu verhindern, dass Mieter und Eigentümer stärker belastet würden, die in teuren Gegenden noch relativ günstig wohnten, sagte er in Berlin.



"Ich möchte, dass diejenigen Grundeigentümer belohnt werden, die eine geringe Miete nehmen", so Scholz. Falls es den Wunsch gebe, zusätzlich die Regelungen zu ändern, nach denen Hausbesitzer die Steuer auf ihre Mieter umlegen können, sei er dafür offen.