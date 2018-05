Bundeswehrsoldaten in der Grundausbildung marschieren. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Hoffnungen gedämpft, dass der Wehretat von zusätzlichen Steuereinnahmen stark profitieren könnte. "Die zehn Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre investieren wir vor allem in den Ausbau des Digitalnetzes und um Einkommen zu entlasten, die unter der Kalten Progression leiden", sagte er der "Bild am Sonntag".



Danach bliebe dann "nicht mehr allzu viel übrig für den Wehretat, die Entwicklungshilfe und andere Projekte der Koalition", so Scholz.