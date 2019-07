Scholz: Ja, das ist mein Eindruck und ich glaube, das hat man schon in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Viele haben gesagt, wir wollen mit unseren französischen und britischen Partnern in Europa darüber diskutieren, wie man die Situation beobachten kann. Aber da ist eben nicht von einer Mission die Rede gewesen, die jetzt angefragt worden ist. Dafür gibt es übrigens auch viele gute Gründe. Einer davon, den man nie vergessen darf: Wir haben immer gesagt, wir müssen verhindern, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Deshalb gibt es das Atomwaffenabkommen, das dazu führt, dass der Iran sich nicht nuklear in die Lage versetzt, das zu tun. Wir müssten eigentlich in diesen Zustand zurückkommen.