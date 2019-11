Die Grünen wollen einen Anspruch auf Grundrente ab 30 Beitragsjahren. Symbolbild

Die Grünen haben die Einigung von Union und SPD zur Grundrente begrüßt, wünschen sich aber Änderungen. Rentner sollten schon nach 30 Jahren, die sie in die Rentenkasse eingezahlt haben, Anspruch auf eine Grundrente haben. Das sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Berlin.



Insbesondere Frauen in Westdeutschland kämen nicht auf die von der Großen Koalition vereinbarten 35 Jahre. "Frauen sind aber eine große Gruppe mit Blick auf die Altersarmut", so Baerbock weiter.