Die Hälfte der arbeitslosen Jugendlichen hat heute noch immer sechs Monate und länger keinen Job, in der gesamten EU ist die Quote bei der Jugendarbeitslosigkeit immer noch zweieinhalb Mal so hoch wie bei den Erwachsenen. Und wenn man als Jugendlicher länger arbeitslos ist, hat man das Gefühl, nicht gebraucht zu werden und wird unmotiviert.