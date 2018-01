Hastenrath: Oft haben die Compliance-Abteilungen zu wenig Ressourcen - mit einem Compliance-Officer bei 10.000 Mitarbeitern kann ich die Normen nicht umsetzen. Außerdem wird dem Thema bei allen Fortschritten auf der höheren Management-Ebene oft noch zu wenig Bedeutung beigemessen. Oft ist die Einstellung noch: nicht so wichtig, wird schon gut gehen. Und drittens ist das eine Kulturfrage. Das ist wie beim Autofahren: in Deutschland fährt man außerhalb von Ortschaften üblicherweise 20 bis 30 km/h zu schnell, weil die Strafen dafür überschaubar sind. In der Schweiz fährt fast niemand zu schnell, weil das extrem teuer ist. Dahinter steckt eine Risikoabwägung. Genauso ist das in den vielen Unternehmen - diese Kultur zu ändern, braucht viel Zeit, interne Trainings und vor allem Kommunikation. Gerade bei der Kommunikation der Compliance gibt es in vielen Unternehmen noch Defizite.