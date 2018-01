Schäfer: In der Regel machen wir die Strandplanung. Im Moment fokussieren wir uns noch auf die Hauptbadedestinationen in Europa. Wir haben die Balearen und Kanaren, Sardinien, die portugiesische Algarve und die türkische Riviera erfasst. Das spanische Festland und die Nord- und Ostsee schließen wir dieses Jahr ab. Aktuell sind wir zudem auf den griechischen Inseln, in Südengland und Bulgarien unterwegs. Bis 2018 sind wir mit den klassischen Warmwasserzielen in Europa fast durch. In Übersee haben wir aber auch schon 500 bis 600 Strände erfasst.