Alfjorow wurde 88 Jahre alt. Archivbild

Quelle: Gero Breloer/dpa

Der russische Physik-Nobelpreisträger Schores Alfjorow ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtete die russische Staatsduma in Moskau. Der Physiker war viele Jahre Mitglied des Parlaments. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge starb er an den Folgen einer schweren Krankheit.



Alfjorow war im Jahr 2000 für seine Entwicklungen in der Laser-Technologie mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin übermittelte der Familie sein Beileid.