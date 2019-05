Wir drohen ins Abseits gedrängt zu werden, an den Rand innerhalb eines Vereinigten Königreichs, das selbst zunehmend auf der internationalen Bühne am Rand steht. Nicola Sturgeon, schottische Regierungschefin

Sie verband ihre Ankündigung mit harter Kritik an der Regierung in London. "Das Regierungssystem von Westminster dient schlicht nicht den Interessen Schottlands", sagte sie. "Der Status quo ist zerbrochen. Wir brauchen echten Wandel."



Sturgeon argumentierte, ein Austritt Schottlands zusammen mit den Briten gefährde die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. "Wir drohen ins Abseits gedrängt zu werden, an den Rand innerhalb eines Vereinigten Königreichs, das selbst zunehmend auf der internationalen Bühne am Rand steht."