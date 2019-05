Nicola Sturgeon im Parlament in Edinburgh.

Quelle: Andrew Cowan/Scottish Parliament/Press Association Images/dpa

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. Das sagte Sturgeon im Parlament in Edinburgh. Das System in London diene den Interessen ihres Landes nicht.



2014 hatten 55 Prozent der Schotten gegen eine Loslösung vom Königreich gestimmt. Beim Brexit-Referendum 2016 stimmten 62 Prozent für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Für ein Referendum in Schottland ist die Zustimmung Londons notwendig. Die ist allerdings nicht in Sicht.