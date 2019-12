Nicola Sturgeon, Premierministerin von Schottland.

Quelle: Neil Hanna/PA Wire/dpa

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat in einem Brief an Premierminister Boris Johnson formell die Erlaubnis für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum eingefordert. "Die Demokratie muss und wird siegen", sagte Sturgeon. Man wolle keine von Johnson geführte Tory-Regierung, die Schottland aus der EU führe.



Ob eine Abstimmung in dem britischen Landesteil stattfinden kann, entscheidet bislang London. Johnson hatte das bereits abgewiesen. 2016 votierten 62 Prozent der Schotten gegen den Brexit.