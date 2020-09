Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon.

Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Regierungschefin Nicola Sturgeon will Schottlands Unabhängigkeit nach Großbritanniens EU-Austritt noch stärker vorantreiben. Ihre Partei sei bereit, die Kampagne noch einmal zu verstärken, das Budget dafür solle im laufenden Jahr verdoppelt werden, sagte sie. Ein unabhängiges Schottland hätte eine "andere, bessere" Zukunft vor sich.



Am Mittwoch stimmte das schottische Parlament mehrheitlich für ein zweites Referendum. Der britische Premierminister Boris Johnson will ein solches aber nicht zulassen.