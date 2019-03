Das schottische Parlament lehnte den Deal ab.

Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Die Regionalparlamente in Schottland und Wales haben dem Brexit-Deal der britischen Premierministerin Theresa May eine Abfuhr erteilt. Die Abstimmungen haben keine direkten Konsequenzen im Ringen um den EU-Austritt, erhöhen jedoch den Druck auf die Regierung in London.



Das schottische Parlament lehnte mit 87 zu 29 Stimmen Mays Kurs ab und forderte eine "dringende und wesentliche" Erweiterung des Brexit-Prozesses. Die walisische Versammlung billigte den gleichen Antrag mit 37 zu 13 Stimmen.