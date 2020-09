Firmenpatriarch Reinhold Würth.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Schrauben-Milliardär Reinhold Würth schreibt dem Außendienst den größten Anteil am Wachstum seines gleichnamigen Handelsunternehmens in den vergangenen Jahrzehnten zu. "Der Außendienst ist zu 90 Prozent für den Erfolg des ganzen Unternehmens verantwortlich", sagte der 84 Jahre alte Firmenpatriarch.



Dahinter kämen die Informatiker mit fünf Prozent und dann der ganze Rest. "Am wichtigsten sind die Verkäufer: Denn wenn die Außendienstler zwei Tage lang im Bett bleiben, wäre unser Betrieb tot", sagte Würth.