Tote Schafe in Sachsen. Quelle: Benno Bilk/dpa-Zentralbild/dpa

Wölfe haben nahe der ostsächsischen Ortschaft Förstgen eine Schafherde angegriffen und mehrere Dutzend Tiere getötet. Die Naturschutzstation Östliche Oberlausitz berichtet von 40 Tieren. Darunter seien auch Ziegen. Anwohner hätten Wölfe an den Kadavern gesichtet.



Die Moorschnucken pflegen im Unesco-Biosphärenreservat die Landschaft. Die Naturschützer gehen davon aus, dass die Debatte über den Wolf nun neu aufflammt. In Deutschland gibt es 55 Wolfsrudel, mit 17 die meisten in Sachsen.