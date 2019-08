Suchaktion nach Noras Verschwinden.

Quelle: Dusa Abas/BERNAMA/dpa

Der Urlaub im Dschungel mit der Tochter ist für ein Elternpaar zum Alptraum geworden: Die seit mehr als einer Woche in Malaysia vermisste Nora ist tot. Dies bestätigten die Eltern der 15-Jährigen, wie die Hilfsorganisation Lucie Blackman Trust mitteilte. Die nackte Leiche wurde in der Nähe eines Bachs entdeckt.



Nora hatte mit ihren Eltern in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland der Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Doch kurz nach der Ankunft verschwand sie aus ihrem Zimmer.