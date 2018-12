Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Deutschland ist gestiegen.

Quelle: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Deutschland ist weiter gestiegen. Der Waffenschein berechtigt zum Tragen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. So waren im Waffenregister zum 31. Oktober 603.482 Scheine gemeldet, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin sagte.



Das entspricht einem Anstieg von rund 130 Prozent seit 2014, als es 262.481 solche Erlaubnisse gab. Als möglicher Grund für das gestiegene Interesse war Verunsicherung etwa durch Terroranschläge genannt worden.