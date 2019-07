Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft und vor allem an der Kurz-Nachfolgerin Brigitte Bierlein, aufzuklären, ob die fünf Festplatten nur Persönlich-Peinliches, oder Politisch-Brisantes enthielten. Laut dem IT-Experten Daniel Moosbrucker ist die Aufklärung darüber nur eine Frage des politischen Willens: "Man muss wissen, dass eine Festplatte eigentlich nicht viel ist in einem Apparat, in einem Ministerium, in dem alles zentral überwacht wird von der IT-Abteilung. Alles was ich tue, wird da geback-upt, alle Prozesse werden gespeichert."