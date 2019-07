Der in Zürich lebende Bärfuss wurde 1971 in Thun in der Schweiz geboren. Er begann 1998 als Dramatiker. Seine Theaterstücke wurden inzwischen in rund ein Dutzend Sprachen übersetzt und werden weltweit gespielt. Zu seinen bekanntesten Stücken zählen "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern" (2003), "Der Bus" (2005), "ÖL" (2009), "Frau Schmitz" (2016) und "Der Elefantengeist" (2018). Als Erzähler debütierte Bärfuss 2002 mit der Novelle "Die toten Männer". Sein erster Roman "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda erschien 2008. In seinem zweiten Roman "Koala" von 2014 verarbeitet er den Suizid seines Bruders. 2017 erschien sein jüngster Roman "Hagard". 2015 wurde sein Essayband "Stil und Moral" veröffentlicht, 2018 der Band "Krieg und Liebe".