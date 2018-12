Der Schriftsteller Ralf Rothmann im Jahr 2005.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Schriftsteller Ralf Rothmann ist mit dem Kleist-Preis 2017 ausgezeichnet worden. Rothmanns Literatur sei meisterhaft in ihren lakonischen Alltagsschilderungen, begründete die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft die Vergabe des mit 20.000 Euro dotierten Preises an den 64-Jährigen.



Rothmann arbeitete nach Angaben der Kleist-Gesellschaft als Fahrer, Koch, Drucker und Krankenpfleger, bevor er in den 1980er Jahren zu schreiben begann. Zu seinem Werk zählen Gedichte, Erzählungen und Romane.